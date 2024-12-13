Медведев: Запад управляет Украиной через сеть НПО

Запад управляет Украиной через сеть подконтрольным разведслужбам неправительственных организаций (НПО). Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналу «Международная жизнь».

«Современный Киев же кормится с рук стран "коллективного Запада", который, помимо накачки его вооружениями, управляет им с помощью политических технологий "мягкой силы". Для этого создана вся необходимая сеть НПО, подконтрольная американским и европейским спецслужбам», — рассказал политик.

Медведев подчеркнул, что подобным образом Запад реализует принцип «разделяй и властвуй», натравливая Украину на Россию. Он также добавил, что эти действия можно сопоставить с политикой США в отношении Китая, добавив, что против Пекина реализуются те же принципы.

Ранее Медведев посетил музей истории коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине и после провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Музей был открыт в 2021 году по случаю столетия компартии и располагает большим количеством памятных кадров и артефактов. Медведев осмотрел в том числе часть экспозиции, связанную с Советским Союзом.