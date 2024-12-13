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15:55, 13 декабря 2024Россия

Минобороны рассказало о взятых под контроль населенных пунктах в зоне СВО за неделю

МО РФ: ВС России за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам рассказали в Минобороны.

По сообщению оборонного ведомства, военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль села Желтое, Берестки и Заря в Донецкой народной республике (ДНР); группировка «Восток» — населенный пункт Благодатное в ДНР; а в Курской области группировка «Север» освободила села Плехово, Дарьино и Новоивановка.

Отдельно министерство обороны сообщило, что за неделю в российский плен сдались 87 украинских бойцов, кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли на всех направлениях более 12 тысяч человек.

Ранее сегодня во время доклада министру обороны Андрею Белоусову новый командующий группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил, что под российский контроль перешли около 300 квадратных километров территории.

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