Минобороны назвало нового командующего группировкой «Восток» в зоне СВО

МО РФ: генерал-лейтенант Иванаев — командующий группировкой «Восток» в зоне СВО

Официально назван новый командующий группировкой войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — им стал генерал-лейтенат Андрей Иванаев. Это следует из пресс-релиза Министерства обороны России в Telegram.

В сообщении Минобороны указано, что генерал-лейтенант Иванаев в качестве главы группировки доложил главе оборонного ведомства Андрею Белоусову об итогах работы «Востока» за месяц — подразделения взяли под контроль семь населенных пунктов и участок в 300 квадратных километров.

Ранее группировкой «Восток» командовал генерал-полковник Рустам Мурадов, журналисты сообщали о его увольнении в 2023 году. Позже о назначении Иванаева на должность Мурадова со ссылкой на источники рассказывал РБК.

Кроме того, сообщалось, что группировкой войск «Юг» начал командовать генерал-лейтенант Александр Санчик.