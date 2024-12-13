Моника Беллуччи отказалась от штанов в фотосессии для журнала

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи приняла участие в фотосессии для журнала OniriQ. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 60-летняя звезда «Битлджус Битлджус» предстала в комплекте нижнего белья, состоящем из полупрозрачного бюстгальтера и трусов, надетых поверх капроновых колготок. Кроме того, знаменитость позировала перед камерой в жакете с широкими плечами, отказавшись при этом от штанов.

Для образа визажисты сделали Беллуччи яркий макияж. Стилисты, в свою очередь, выпрямили волосы и предложили примерить длинные серьги и кольцо.

«Вечная икона и непревзойденная муза Моника Беллуччи на обложке нашего декабрьского номера!» — гласит описание к посту.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи посетила международный кинофестиваль в Марракеше и вызвала споры в сети.