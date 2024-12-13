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13:07, 13 декабря 2024Мир

Москва отреагировала на слова Трампа о неприемлемости ударов по России

Песков: Москве импонирует схожесть позиции Трампа по непринятию ударов ATACMS
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов украинской армии с помощью американских тактических ракет ATACMS вглубь России полностью совпадает с позицией Москвы, их схожесть импонирует. О неприятии ударов со стороны будущего главы Белого дома заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что рано прогнозировать, станет ли Трамп отменять разрешение действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена на удары ракетами США вглубь РФ.

Ранее Трамп заявил, что отрицательно относится к решению разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары западным дальнобойным оружием. По его словам, это делает ситуацию в мире еще опаснее. При этом он отметил, что хочет использовать Украину и происходящий там конфликт в качестве «рычага давления» на Россию.

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