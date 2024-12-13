Москвичам пообещали плюсовую температуру

Синоптик Ильин: на следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 1 градуса

На следующей неделе в Москве после непродолжительного похолодания потеплеет до плюс одного градуса, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В первые дни недели в Москве выпадет небольшое количество снега высотой до четырех сантиметров. С понедельника, 16 декабря, по среду, 18 декабря, температура в столице установится в диапазоне от минус 1 до минус 3 градусов, по области ожидается от нуля до минус пяти градусов.

Вечером в среду начнет холодать, так что в ночь на четверг, 19 декабря, температура понизится до минус 11 градусов, днем ожидается минус 2–7 градусов. Погода ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков.

В ночь на пятницу, 20 декабря, жители столицы ощутят влияние очередного потепления с запада, поэтому к утру температура может приблизиться к отметке в плюс один градус и продержаться на этом уровне весь день как в городе, так и практически по всей области. Также в этот день ожидается небольшой или умеренный снег. К исходу дня может выпасть до трех сантиметров осадков.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пообещала жителям столицы снег, январские морозы и сильный ветер в выходные, 14 и 15 декабря. В пятницу, 13 декабря, температура воздуха достигнет минус 5–7 градусов, ожидается ветер с порывами до 12–14 метров в секунду, что сделает погоду «пронзительно холодной».