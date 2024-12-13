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13:18, 13 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали пронзительный холод

Синоптик Позднякова: в столице ожидается мороз и сильный ветер
Мария Черкасова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Снег, январские морозы и сильный ветер ожидаются в Москве в выходные, 14 и 15 декабря. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Уже в пятницу, 13 декабря, температура воздуха достигнет минус 5–7 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться ветром, порывы которого могут достигнуть 12–14 метров в секунду. «Поэтому нам будет казаться, что на улице стало просто пронзительно холодно», — пояснила метеоролог. Влажность воздуха останется достаточно высокой, уточнила синоптик.

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В субботу ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. В этот день столица окажется в гребне антициклона, а температура воздуха достигнет минус 10–12 градусов ночью и минус 5–7 градусов днем. В ночь на воскресенье количество осадков увеличится.

Температура воздуха в субботу окажется на четыре градуса ниже климатической нормы и будет соответствовать январским значениям. В воскресенье ожидается более облачная погода, минимальная температура ночью — минус 6–8 градусов в Москве и до минус 10 градусов по области. Днем в городе ожидается минус 4–6 градусов, по области — минус 4–9 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что в воскресенье, 15 декабря, высота сугробов в Москве достигнет практически 30 сантиметров.

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