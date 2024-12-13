На Украине началась сборка штурмовых винтовок стандартов НАТО

«Укроборонпром»: на Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки BREN-2

На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки BREN-2. Об этом сообщает госконцерн «Укроборонпром» в Telegram.

Отмечается, что лицензионная сборка оружия осуществляется в рамках подписанного с Чехией соглашения о сотрудничестве. В публикации говорится, что она началась еще в ноябре на одном из предприятий акционерного общества «Украинская оборонная промышленность».

«Это практическое продолжение сотрудничества с Česká zbrojovka — дочерней компанией Colt CZ (Чешская Республика). Соглашение с Česká zbrojovka, предусматривающее локализацию сборки, а в дальнейшем и полное изготовление штурмовых винтовок стандарта НАТО на Украине, было заключено 16 июля текущего года», — сообщили в «Укроборонпром».

Кроме того, в конце октября немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил об окончании строительства первого военного завода на территории Украины. В перспективе еще четыре предприятия, специализирующихся на производстве техники, снарядов и беспилотников.