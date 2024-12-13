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12:54, 13 декабря 2024Бывший СССР

На Украине пять атомных реакторов снизили генерацию после ударов по энергообъектам

МАГАТЭ: на Украине пять реакторов снизили генерацию после ударов по энергетике
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости

Пять из девяти атомных реакторов на Украине снизили генерацию после ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.

«Сегодня пять из девяти функционирующих ядерных реакторов Украины сократили мощность генерации после возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении агентства.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК рассказал о последствиях массированного ракетного удара. По словам представителей компании, всего с начала конфликта ее электростанции обстреляли более 200 раз.

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