На Украине пять атомных реакторов снизили генерацию после ударов по энергообъектам

МАГАТЭ: на Украине пять реакторов снизили генерацию после ударов по энергетике

Пять из девяти атомных реакторов на Украине снизили генерацию после ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.

«Сегодня пять из девяти функционирующих ядерных реакторов Украины сократили мощность генерации после возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении агентства.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК рассказал о последствиях массированного ракетного удара. По словам представителей компании, всего с начала конфликта ее электростанции обстреляли более 200 раз.

