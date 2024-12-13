На Западе предрекли эскалацию конфликта на Украине до ухода Байдена

Дизен: в последние недели перед уходом Байдена ожидается эскалация на Украине

В последние недели перед уходом нынешнего президента США Джо Байдена с должности ожидается крайне опасная эскалация конфликта на Украине со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Ожидается крайне опасная эскалация со стороны США в последние недели пребывания Байдена у власти», — таким образом политолог прокомментировал удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по российской территории.

Дизен предположил, что Москва, скорее всего, ответит на данную атаку применением ракеты «Орешник».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Вооруженные силы России продолжают успешно продвигаться на Украине через ослабленные позиции украинской армии. Отмечалось, что дальнейшее продвижение Российской армии даст Москве возможность говорить с позиции силы после возвращения Дональда Трампа на пост президента США и начала мирных переговоров.