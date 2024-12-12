Вооруженные силы (ВС) России продолжают успешно продвигаться на Украине через ослабленные позиции украинской армии. Об этом сообщает издание The New York Times.
«Россия продвигается самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой солдат», — указано в сообщении.
Отмечается, что дальнейшее продвижение Российской армии даст Москве возможность говорить с позиции силы при возвращении Дональда Трампа на пост президента США и начале мирных переговоров.
Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков предрек скорую сдачу города Курахово в ДНР. «Можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад», — предрек он.