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22:47, 12 декабря 2024Мир

На Западе рассказали об успехах России на Украине

NYT: армия России стремительно прорывает ослабленные украинские позиции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России продолжают успешно продвигаться на Украине через ослабленные позиции украинской армии. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Россия продвигается самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой солдат», — указано в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее продвижение Российской армии даст Москве возможность говорить с позиции силы при возвращении Дональда Трампа на пост президента США и начале мирных переговоров.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков предрек скорую сдачу города Курахово в ДНР. «Можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад», — предрек он.

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