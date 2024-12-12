На Западе рассказали об успехах России на Украине

NYT: армия России стремительно прорывает ослабленные украинские позиции

Вооруженные силы (ВС) России продолжают успешно продвигаться на Украине через ослабленные позиции украинской армии. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Россия продвигается самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой солдат», — указано в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее продвижение Российской армии даст Москве возможность говорить с позиции силы при возвращении Дональда Трампа на пост президента США и начале мирных переговоров.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков предрек скорую сдачу города Курахово в ДНР. «Можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад», — предрек он.