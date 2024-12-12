Полковник СБУ Стариков допустил сдачу Курахово в ДНР и отход ВСУ на запад

Украинским войскам придется сдать Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Такой прогноз сделал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву на YouTube.

«По той логике, темпам ведения боевых действий и то, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад», — предрек он.

Кроме того, как указал Стариков, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставят Курахово вовремя, российские бойцы могут взять их в котел.

Ранее стало известно, что российские военные продолжают охватывать Курахово с флангов. Боец Российской армии уточнил, что ВС РФ вошли в Шевченко. Он также добавил, что ситуация для ВСУ стремительно ухудшается.