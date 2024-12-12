Российские военные продолжили охватывать Курахово

Российские военные продолжают охватывать Курахово в ДНР с флангов

Российские военные продолжают охватывать Курахово в Донецкой народной республике с флангов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на слова российского военного.

«Российские части вошли в Шевченко, что западнее Курахово», — сообщил боец Российской армии.

Он также уточнил, что российские штурмовики продолжают продвижение в самом Курахово. При этом ситуация для вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно ухудшается.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись в Курахово. По его словам, им удалось занять несколько многоэтажек.