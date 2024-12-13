На Западе заявили о начале поиска химоружия после свержения Асада

WP: свержение Асада спровоцировало гонку по поиску пропавшего химического оружия

Свержение экс-президента Сирии Башара Асада спровоцировало гонку по поиску пропавшего химического оружия страны. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Хотя Асада больше нет, призрак химического оружия все еще висит над Сирией», — отметил Грегори Кобленц, эксперт по вопросам нераспространения и директор по исследованиям в области биозащиты в Школе политики и государственного управления при Университете Джорджа Мейсона.

По его мнению, риска крупномасштабной атаки с помощью химоружия нет, однако «растет риск того, что химическое оружие может быть разграблено спекулянтами, конкурирующими повстанческими группировками или террористами».

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну. На данный момент он вместе с семьей находится в России, предоставившей ему политическое убежище.