Наркодилера из межрегиональной ОПГ осудили за сбыт «запрещенки» россиянам

Суд на Урале дал 15 лет наркодилеру из межрегиональной ОПГ за сбыт «запрещенки»

Челябинский областной суд огласил приговор в отношении 45-летнего наркодилера из межрегиональной организованной преступной группы (ОПГ), сбывающей запрещенные вещества в различных регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, крупная нарколаборатория на территории региона была ликвидирована в феврале 2022 года. Тогда же был задержан наркодилер — у него силовики обнаружили 14 килограммов альфа-PVP, а также оборудование и реактивы, предназначенные для незаконного производства указанного наркотического средства.

Уральский суд признал мужчину виновным по части 5 статьи 228.1 («Незаконные сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере») и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. Его приговорили к 15 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, а также штрафу в размере полмиллиона рублей.

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