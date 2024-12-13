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15:19, 13 декабря 2024Силовые структуры

Наркодилера из межрегиональной ОПГ осудили за сбыт «запрещенки» россиянам

Суд на Урале дал 15 лет наркодилеру из межрегиональной ОПГ за сбыт «запрещенки»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Челябинский областной суд огласил приговор в отношении 45-летнего наркодилера из межрегиональной организованной преступной группы (ОПГ), сбывающей запрещенные вещества в различных регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, крупная нарколаборатория на территории региона была ликвидирована в феврале 2022 года. Тогда же был задержан наркодилер — у него силовики обнаружили 14 килограммов альфа-PVP, а также оборудование и реактивы, предназначенные для незаконного производства указанного наркотического средства.

Уральский суд признал мужчину виновным по части 5 статьи 228.1 («Незаконные сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере») и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. Его приговорили к 15 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, а также штрафу в размере полмиллиона рублей.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на территории Донецкой народной республики и задержали предполагаемого пособника украинской разведки.

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