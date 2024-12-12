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07:16, 12 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в ДНР и задержала пособника украинской разведки

ФСБ задержала жителя ДНР за подготовку подрыва служебного автомобиля Минобороны
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт на территории Донецкой народной республики (ДНР) и задержали предполагаемого пособника украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Задержанным оказался житель Донецка. Его подозревают в пособничестве совершению террористического акта.

По версии следствия, украинские боевики планировали использовать самодельное взрывное устройство, чтобы взорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Необходимую для этого взрывчатку злоумышленники должны были изготовить из компонентов, который хранил у себя задержанный.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина усилила вербовку граждан для диверсий и террористических актов в России.

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