Назван получатель многомиллионного наследства Раисы Максимовой

KP.RU: Раиса Максимова завещала многомиллионное наследство 8-летнему внуку

Народная артистка России, актриса Раиса Максимова завещала все многомиллионное наследство своему восьмилетнему внуку Мите. Об этом рассказала невестка знаменитости Елена Шойко, пишет KP.RU.

Мальчик — внебрачный ребенок младшего сына Максимовой Алексея, с которым у актрисы были хорошие отношения. Отца Мити не стало три года назад из-за рака, поэтому артистка решила переписать на него все имущество. У Максимовой также есть старший сын Андрей — с ним она практически не общалась.

«Поскольку старший сын Раисы Викторовны уже пенсионер, вероятно, ему выделят обязательную долю в ее наследстве. Но основная масса должна достаться моему несовершеннолетнему сыну», — предположила Шойко.

По информации KP.RU, восьмилетнему мальчику должны перейти трехкомнатная квартира напротив Кремля на Тверской улице и дача в Солнечногорском районе Подмосковья в поселке МХАТа. Адвокат Павел Маркасов добавил, что родственникам актрисы также придется разделить наследство Алексея — после него осталась квартира площадью 150 квадратных метров в районе Арбата, несколько участков на Рублевке, машины и имущество в Лондоне. Стоимость этого имущества сложно оценить, но, по словам юриста, речь может идти о нескольких миллионах долларов.

Раисы Максимовой не стало 11 декабря на 95-м году жизни. 29 ноября ее выписали из больницы, у нее была пневмония и проблемы с сердцем.