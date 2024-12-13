Назван способ выбрать самый полезный картофель

Бренд-шеф Михеев назвал картофель среднего размера самым полезным для здоровья

Самым полезным для здоровья считается картофель среднего размера с плотной кожурой, заявил бренд-шеф сети «Крошка Картошка» Сергей Михеев. Способы выбрать этот продукт и оптимальный способ его хранения эксперт раскрыл «Ленте.ру».

По словам Михеева, в картофеле содержится большое количество клетчатки и углеводов, витамины группы А, B, C, калий, кальций, магний. При этом, по словам эксперта, оптимальное количество полезных и питательных веществ содержится в клубнях среднего размера, поэтому при покупке лучше всего отдавать предпочтение им. Также важно, чтобы корнеплоды были без каких-либо видимых дефектов — слизи, признаков гниения и других повреждений, отметил он.

Если срезать испорченную часть картофеля или подвергнуть его термической обработке, ядовитые вещества из него никуда не исчезнут. Такие клубни не стоит употреблять в пищу, чтобы избежать неприятных последствий Сергей Михеев бренд-шеф

Идеальным местом для хранения картофеля Михеев назвал темное помещение с низкой влажностью, хорошей вентиляцией и температурой не выше трех-четырех градусов. При нарушении одного из вышеперечисленных условий клубни начинают терять свои полезные свойства, менять текстуру или портиться, предупредил он. «Если нет возможности держать картофель в подвале или кладовке, можно использовать застекленный балкон или прохладные углы в квартире. В холодильнике картофель также стоит хранить в темном и вентилируемом пакете или контейнере, чтобы избежать попадания на него света», — рассказал Михеев.

Ранее гастроэнтеролог, терапевт Светлана Ермакова предупредила о несовместимости некоторых продуктов в популярных праздничных блюдах. Среди прочего врач не рекомендовала есть блюда из мяса и картофеля вместе. По ее словам, такое сочетание, особенно на ужин, может провоцировать тяжесть в желудке.