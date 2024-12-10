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19:31, 10 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили о несовместимости некоторых продуктов в популярных праздничных блюдах

Гастроэнтеролог Ермакова: картофель с мясом провоцирует тяжесть в желудке
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: lenakorzh / Shutterstock / Fotodom

Картофель и мясо, огурцы и помидоры, а также некоторые другие привычные на праздничном столе гастрономические сочетания лучше не есть вместе, считает гастроэнтеролог, терапевт Светлана Ермакова. О несовместимости некоторых продуктов она предупредила в интервью KP.RU.

По мнению Ермаковой, популярное сочетание сыра и мяса на самом деле не приносит никакой пользы. Она объяснила, что для переваривания этих продуктов нужен желудочный сок разной концентрации и кислотности. Кроме того, гастроэнтеролог добавила, что жиры в сыре замедляют выработку желудочного сока, необходимого для переваривания мяса. Наконец, фосфор, содержащийся в сыре, ухудшает усвоение цинка из мяса.

Помимо этого, Ермакова не рекомендовала есть блюда из мяса и картофеля вместе. По ее словам, такое сочетание, особенно на ужин, может провоцировать тяжесть в желудке. Также гастроэнтеролог призвала не есть вместе рис и рыбу. По ее словам, в рисе содержится много сахара и крахмала, которые не дают усвоиться жирным кислотам омега-3.

Врач предупредила, что классическое сочетание огурцов с помидорами может привести к вздутию, а помидоров с картофелем — к несварению. Врач отметила, что в небольших количествах эти продукты можно есть вместе, не опасаясь за здоровье. Она добавила, что риск навредить себе выше у тех, кто уже имеет заболевания желудочно-кишечного тракта.

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Также Ермакова рекомендовала не закусывать вино сладостями или мясом. Она пояснила, что в первом случае усиливается токсическое воздействие на организм, а во втором — алкоголь сводит на нет все полезные свойства мяса. Кроме того, она посоветовала не закусывать водку селедкой, так как это может вызвать отеки и мешки под глазами.

Ранее россиянам назвали особо вредные сочетания алкогольных напитков. Врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова в первую очередь призвала не смешивать спиртное с газированными напитками.

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