Россиянам назвали особо вредные сочетания алкогольных напитков

Врач Майорова: сочетание алкоголя с энергетиками усиливает риск отравления

При употреблении алкоголя важно учитывать, какие сочетания напитков могут быть особенно вредными для здоровья, сообщила врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова. Для выпивающих россиян она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь специалист отнесла к особенно вредным сочетаниям газированные напитки с алкоголем. Газировка ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что приводит к более быстрому опьянению, объяснила эксперт. По ее словам, подобные коктейли также усиливают обезвоживание организма, а также являются довольно калорийными.

Врач также не рекомендовала смешивать разные типы алкоголя. «Сочетания крепких спиртных напитков с пивом или винами могут вызвать резкое увеличение уровня алкоголя в крови, что может привести к более сильному алкогольному отравлению», — предостерегла она.

Опасными, по словам гастроэнтеролога, являются и коктейли с множеством ингредиентов, так как они могут скрывать содержание алкоголя, что затрудняет контролирование его объема и увеличивает риск чрезмерного потребления.

Кроме того, разные сахара и искусственные подсластители, например, в сочетании сладких и кисло-сладких коктейлей может привести к более сильным похмельным симптомам.

«Сочетание алкоголя с энергетиками может маскировать признаки опьянения из-за содержащихся в них кофеина и сахара. Это делает риск алкогольного отравления гораздо выше, так как человек может пить больше, не осознавая, насколько он пьяный», — добавила Майорова.

Подводя итоги, врач призвала придерживаться одного типа алкогольного напитка в течение вечера, избегая смешивания для минимизации негативных последствий.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная в разговоре с «Лентой.ру» развеяла заблуждение о том, что алкогольные коктейли менее вредны, чем крепкие спиртные напитки в чистом виде.

