Назван возможный кандидат на пост замдиректора ЦРУ

CNN: Трамп рассматривает Амариллис Фокс-Кеннеди на пост замдиректора ЦРУ

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру невестки Роберта Кеннеди-младшего Амариллис Фокс-Кеннеди на пост замдиректора ЦРУ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Фокс-Кеннеди будет работать под руководством бывшего директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, выдвинутого Дональдом Трампом на пост директора ЦРУ, в случае его назначения на эту должность.

По данным телеканала, Трамп встретился с невесткой Кеннеди-младшего, чтобы обсудить будущую работу. После этого Фокс-Кеннеди встретилась с Рэтклиффом.

Один из союзников Трампа, сенатор Том Коттон, выступил против возможного назначения Фокс-Кеннеди на пост заместителя директора ЦРУ. В частной беседе он попросил избранного президента не назначать ее на эту должность.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший намерен доказать причастность ЦРУ к расправе над его дядей, 35-м президентом Соединенных Штатов Джоном Кеннеди. Отмечалось, что убежденность Кеннеди-младшего в причастности ведомства к преступлению отчасти стала мотивом для выдвижения его невестки Амариллис Фокс-Кеннеди на пост заместителя директора ЦРУ.