Названа самая популярная дата для расставания

Психолог Грейс: наибольшее число расставаний приходится на 11 декабря

Перед новогодними и рождественскими праздниками количество расставаний увеличивается, рассказала психолог Джорджия Грейс. Самую популярную дату для расставания она назвала в беседе с Today.

Грейс сослалась на исследование, показавшее, что на Западе люди чаще всего расстаются 11 декабря — в день за две недели до католического Рождества. «Напряженность в это время высока, и люди начинают больше размышлять о том, чего они хотят. За две недели до праздника люди понимают, что надо принимать решение, что Рождество еще не слишком близко, а расставание в сам праздник может быть очень, очень плохим», — говорит специалистка.

По словам эксперта, чаще всего на расставание в эту дату решаются женщины в возрасте от 40 до 50 лет. «Со стороны они могут выглядеть счастливыми членами нуклеарной семьи, но они прячут свои проблемы. Однако сейчас в обществе все больше обсуждается удовлетворенность отношениями, и люди начинают сомневаться в собственном счастье», — нашла объяснение этому Грейс.

Ранее психотерапевт и специалистка по разводам Джоанна Харрисон дала совет женщине, которая прожила 20 лет в браке, а теперь боится развестись, переживая о реакции окружающих. Харрисон предложила женщине поразмышлять, почему попытки заняться собственным благополучием заставляют ее так много размышлять об ущемлении чувств других.