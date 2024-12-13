Названа стоимость самой дорогой новостройки Москвы

bnMAP.pro: самая дорогая новостройка Москвы стоит 3,3 млрд рублей

В 2024 году самая дорогая квартира в новостройке старой Москвы была выставлена на продажу за 3,3 миллиарда рублей. Стоимость наименее доступного жилья узнали аналитики платформы bnMAP.pro, передает РИА Новости.

Ценовым лидером стала элитная квартира площадью 433 квадратных метра в здании в 3-м Обыденском переулке. Ее стоимость оказалась в тысячу раз больше цены наименее дешевого объекта; самая доступная новая квартира в столице в уходящем году продавалась за 3,2 миллиона рублей. За эту сумму можно было приобрести апартаменты площадью 10 «квадратов» на юго-востоке Москвы.

На втором месте рейтинга самых дорогих квартир оказался лот в том же объекте в Обыденском переулке, но меньшей площади. Купить жилье в 349 «квадратов» предлагалось за 2,8 миллиарда рублей. Тройку лидеров замкнули апартаменты в 1,1 тысячи метров на 1-й Тверской-Ямской улице, стоимость составила 2,7 миллиарда рублей.

Ранее в Москве риелторы ошиблись в нулях и случайно попросили за пятикомнатную квартиру 16 миллиардов рублей.