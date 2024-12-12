За квартиру в Москве случайно попросили 16 миллиардов рублей

В Москве риелторы ошиблись в нулях и решили продать квартиру за 16 млрд рублей

В Москве риелторы ошиблись в нулях и попросили за квартиру 16 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Объявление о продаже жилья по такой цене появилось на популярном сервисе по поиску недвижимости. За пятикомнатную квартиру площадью 223 квадратных метра в доме в Варсонофьевском переулке авторы публикации запросили 15,5 миллиарда рублей. Изначально цена объекта превышала 16 миллиардов рублей, уточнило агентство.

На деле квартира стоит 1,5 миллиона долларов, уточнил опубликовавший объявление риелтор. Позже цена в разы снизилась — теперь за недвижимость просят почти 150 миллионов рублей. Оказалось, что агентство случайно добавило нули к сумме.

Жилье находится в историческом доме, где в 2008 году сделали капитальный ремонт. В квартире есть большой холл, кухня-гостиная, три спальни, комната под детскую или кабинет, два санузла. Среди преимуществ недвижимость указаны также близость к Кремлю, высокие потолки (3,8 метра), закрытый двор, парковка и выходящие во двор окна. В подарок новый владелец жилья получит одно машиноместо в подземном паркинге, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что самая дорогая квартира в Москве стоит 4,3 миллиарда рублей. С таким бюджетом получится купить двухуровневый пентхаус в элитном жилом комплексе Copper House в Бутиковском переулке у набережной Москвы-реки. Из окон квартиры открывается вид на «Музеон». Площадь жилья составляет 430 квадратных метров, в ней шесть комнат: три спальни, просторная гостиная кухня со стеклянным потолком, кабинет, тренажерный зал и прачечная.