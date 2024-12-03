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13:26, 3 декабря 2024Экономика

Названа цена самой дорогой квартиры в Москве

«Москвич Mag»: самая дорогая квартира в Москве продается за 4,3 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Самая дорогая квартира в Москве, доступная для покупки, обойдется в 4,3 миллиарда рублей. Цену наименее доступной по цене недвижимости в столице выяснило издание «Москвич Mag».

Речь идет о двухуровневом пентхаусе в элитном жилом комплексе Copper House в Бутиковском переулке у набережной Москвы-реки. Из окон квартиры открывается вид на «Музеон». Площадь жилья составляет 430 квадратных метров, в ней шесть комнат: три спальни, просторная гостиная кухня со стеклянным потолком, кабинет, тренажерный зал и прачечная. Также имеются пять санузлов.

Ранее эксперты NF Group назвали районы Москвы с самыми дорогими новостройками. Такими локациями оказались Остоженка и Пречистенка.

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