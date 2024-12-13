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11:41, 13 декабря 2024Бывший СССР

Названо число использованных для удара по Украине ракет

Mash: ВС России использовали 120 ракет для массированного удара по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России использовали 120 ракет для массированного удара по Украине утром 13 декабря. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, ВС России запустили минимум 120 гиперзвуковых ракет «Кинжал», ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также беспилотных летательных аппаратов типа «Герань». Авторы канала отмечают попадания крылатых и гиперзвуковых ракет в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях.

Подчеркивается, что ВС России нанесли удар по энергоинфраструктуре Украины, а также по военным объектам. В частности, сообщается об уничтожении подземного склада на военном аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области.

Утром 13 декабря российские военные нанесли массированные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на территории Украины. В Киеве и других регионах на фоне ракетных ударов начались экстренные отключения света.

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