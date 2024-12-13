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10:41, 13 декабря 2024Экономика

Российские нефтяные компании не смогли начать экспорт бензина

Bloomberg: после разрешения экспорта бензина из России не ушло ни одной партии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Решение российского правительства с 1 декабря разрешить экспорт бензина для его производителей ничего не изменило в поведении нефтяных компаний. С начала месяца они не смогли отправить морем ни одной партии, а также сократили поставки дизельного топлива. Об этом со ссылкой на данные Vortexa пишет Bloomberg.

В общей сложности морской экспорт нефтепродуктов на прошлой неделе снизился по сравнению со средним уровнем ноября, когда завершение ремонта на ряде предприятий позволило достигнуть четырехмесячного максимума.

Поставки дизтоплива и газойля за неделю, закончившуюся 8 декабря, упали почти в два раза — до 695 тысяч баррелей в день. Поставки нафты сократились на четверть — до 484 тысяч баррелей, а мазута — на 13 процентов, до 723 тысяч баррелей.

Как отмечает издание, российские власти засекретили официальные данные о добыче нефти, поэтому динамика морского экспорта остается главным способом определения ее объемов.

Накануне, 12 ноября, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о падении выручки российских экспортеров нефти в ноябре на 1,1 миллиарда долларов, до 14,6 миллиарда. Это связано как с падением мировых цен на нефть, так и с сокращением экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, согласно подсчетам организации, составило 120 тысяч баррелей в сутки, из них 20 тысяч пришлось на нефтепродукты.

В отличие от данных Vortexa, на которые ориентируется Bloomberg, МЭА оценивает весь экспорт нефти и нефтепродуктов, в том числе по трубопроводам, а не только с поставками по морю. Впрочем, Россия вместе с другими членами ОПЕК+, как ранее указывал вице-премьер Александр Новак, считает оценки агентства необъективными.

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