Стало известно о сокращении доходов России от продажи нефти

МЭА сообщило о снижении доходов России от продажи нефти в ноябре на $1,1 млрд

По итогам ноября доходы российских компаний от продажи нефти сократились на 1,1 миллиарда долларов, до 14,6 миллиарда. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Такой результат достигнут из-за сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов на 120 тысяч баррелей в сутки, до 7,33 миллиона, а также снижения мировых цен на нефть.

При этом поставки российской нефти за рубеж упали на 100 тысяч баррелей, а нефтепродуктов — на 20 тысяч. В денежном выражении сокращение составило 800 миллионов и 300 миллионов долларов соответственно. По сравнению с 2023 годом доходы упали на 1,6 миллиарда долларов.

В то же время агентство полагает, что снижение добычи нефти в России в ноябре составило 10 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, она по-прежнему не укладывается в целевой уровень добычи в рамках квот ОПЕК+, превышая его на 270 тысяч баррелей в сутки.

Российские компании не раскрывают свои доходы от продажи нефти и нефтепродуктов, поэтому о динамике экспорта можно судить только с помощью статистики ряда министерств. По данным Минэкономразвития, средняя цена основного российского экспортного сорта нефти Urals упала на 1,9 процента по сравнению с октябрем, до 63,48 доллара за баррель.

В свою очередь, Минфин сообщил о нефтегазовых доходах по итогам ноября в размере 801,7 миллиарда рублей. Они превысили ожидаемый уровень на 18,5 миллиарда рублей, но такой эффект связан с резким ослаблением рубля по отношению к доллару.

Серьезным ударом по российскому нефтяному экспорту могут стать новые санкции США, о которых предупреждают СМИ. По данным их источников, уходящая администрация введет ограничения по типу тех, кто действуют против Ирана, то есть с наказанием для покупателей сырья из России. Ранее в Вашингтоне опасались идти на такой шаг из-за угрозы кризиса на нефтяном рынке, но теперь ситуация наладилась, а сложностей с предложением из-за роста добычи вне ОПЕК+ все меньше.

