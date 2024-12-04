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17:16, 4 декабря 2024Экономика

Цена российской нефти упала

Минэкономразвития сообщило о падении цен на нефть Urals до $63,5 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам ноября средняя цена барреля основного российского экспортного сорта нефти Urals упала до 63,48 доллара. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития России.

Годом ранее в том же месяце Urals стоил 72,37 доллара за баррель, а в октябре в среднем обходился покупателям в 64,72 доллара. Таким образом, падение составило 12,3 и 1,9 процента соответственно.

Ранее Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы по итогам ноября составил 801,7 миллиарда рублей. В том числе дополнительные нефтегазовые доходы превысили ожидаемый уровень на 18,5 миллиарда. Основной причиной такой динамики, несмотря на снижение стоимости нефти, стало существенное ослабление курса рубля при контрактах, привязанных к доллару.

В октябре цена Urals была на 20,8 процента ниже, чем в тот же период годом ранее. При этом октябрь стал худшим с января месяцем по доходам бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с нефти, собираемого ежемесячно.

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