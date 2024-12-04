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12:58, 4 декабря 2024Экономика

Минфин России нарастит покупки валюты

В декабре Минфин России направит на покупку валюты и золота 114,4 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В декабре Минфин России почти на треть нарастит покупки иностранной валюты и золота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в министерстве, с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года на покупку иностранной валюты и золота направят 114,4 миллиарда рублей (по 5,4 миллиарда в день). Такое решение связано с тем, что ведомство ждет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в объеме 95,9 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого месячного объема в ноябре составило 18,5 миллиарда рублей.

Для снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил зеркалирование покупок иностранной валюты Минфином на внутренний валютный рынок с 28 ноября 2024 года и до конца 2024 года. Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, пообещали в регуляторе.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс российской валюты, корректирующийся после резкого падения, стабилизируется на уровне чуть выше 100 рублей за доллар. Произошедший скачок курса он назвал «во многом эмоциональным всплеском», произошедшим на фоне введения американских санкций в отношении российских банков. На кредитную организацию колебания стоимости западных валют сейчас не оказывают того влияния, которое наблюдалось во времена, когда «половина баланса банка была в долларах», добавил топ-менеджер.

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