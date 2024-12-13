Негативные кредитные истории участников спецоперации предложили аннулировать

В Госдуме предложили аннулировать негативные кредитные истории участников СВО

Первый замглавы комитета Государственной Думы по просвещению, депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением аннулировать негативные кредитные истории россиян при заключении контракта с Вооруженными силами для выполнения задач специальной военной операции (СВО) на Украине на один год и более. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, складывается ситуация, когда участники спецоперации, рискующие своей жизнью и здоровьем в интересах государства, фактически не могут воспользоваться предоставляемыми мерами поддержки из-за факта возможных просрочек по кредитам в прошлом.

Как утверждает Лантратова, данная мера поддержки будет способствовать улучшению финансового положения участников специальной военной операции и их семей, а также поможет «бойцам успешнее вернуться к мирной жизни после выполнения боевых задач». Парламентарий выразила мнение, что таким гражданам должна быть дана возможность начать все с чистого листа и не нести бремя последствий предыдущих задолженностей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что идея создать льготную ипотеку для участников СВО вполне разумна, но она дорогостоящая. Делягин отметил, что подобного рода предложений высказывалось много и он бы поддержал инициативу. Вместе с тем идея намного затратнее, чем прямой выкуп и передача недвижимости семьям, указал он.