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14:36, 6 декабря 2024Экономика

В Госдуме предложили альтернативу льготной ипотеке для участников СВО

Делягин заявил, что выкуп квартир для участников СВО разумнее льготной ипотеки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Идея создать льготную ипотеку для участников специальной военной операции (СВО) вполне разумна, но она дорогостоящая, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с инициативой выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он предложил установить ставку на уровне двух процентов годовых, а кредитные лимиты — на уровне 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и на уровне шести миллионов для остальных регионов.

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Делягин отметил, что подобного рода предложений высказывалось много и он бы поддержал инициативу. Вместе с тем идея намного затратнее, чем прямой выкуп и передача недвижимости семьям, указал он.

Когда вводилась 2-процентная льготная ипотека и 6-процентная семейная ипотека, ключевая ставка Банка России составляла порядка 7,5 процента, сообщил депутат. Соответственно, доплата государством банку была незначительной.

«Сейчас государство будет должно доплачивать четверть стоимости этой квартиры в год на протяжении долгих лет. Намного дешевле эту квартиру выкупить и отдать напрямую человеку, потому что если ипотека на 30 лет, депозит — 25 процентов годовых, то это означает, что переплата составит 7,5 раза. То есть на эти деньги можно было бы купить 7,5 квартиры вместо одной, дать семь с половиной семьям, а не одной семье. Это тот случай, когда прямой выкуп квартир и прямая их передача с точки зрения бухгалтерской выгодней, чем стимулирование банкиров», — поделился парламентарий.

Если государство категорически отказывается от идеи бесплатного жилья, а считает, что под предлогом решения жилищного вопроса людей просто нужно перекачивать бюджетные деньги в олигархические банки, в этой картине мира, да, это предложение вполне разумно

Михаил Делягиндепутат Госдумы

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко предлагал выдавать жилье детям участников СВО для повышения «патриотического настроя».

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