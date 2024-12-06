В Госдуме предложили альтернативу льготной ипотеке для участников СВО

Делягин заявил, что выкуп квартир для участников СВО разумнее льготной ипотеки

Идея создать льготную ипотеку для участников специальной военной операции (СВО) вполне разумна, но она дорогостоящая, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с инициативой выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он предложил установить ставку на уровне двух процентов годовых, а кредитные лимиты — на уровне 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и на уровне шести миллионов для остальных регионов.

Делягин отметил, что подобного рода предложений высказывалось много и он бы поддержал инициативу. Вместе с тем идея намного затратнее, чем прямой выкуп и передача недвижимости семьям, указал он.

Когда вводилась 2-процентная льготная ипотека и 6-процентная семейная ипотека, ключевая ставка Банка России составляла порядка 7,5 процента, сообщил депутат. Соответственно, доплата государством банку была незначительной.

«Сейчас государство будет должно доплачивать четверть стоимости этой квартиры в год на протяжении долгих лет. Намного дешевле эту квартиру выкупить и отдать напрямую человеку, потому что если ипотека на 30 лет, депозит — 25 процентов годовых, то это означает, что переплата составит 7,5 раза. То есть на эти деньги можно было бы купить 7,5 квартиры вместо одной, дать семь с половиной семьям, а не одной семье. Это тот случай, когда прямой выкуп квартир и прямая их передача с точки зрения бухгалтерской выгодней, чем стимулирование банкиров», — поделился парламентарий.

Если государство категорически отказывается от идеи бесплатного жилья, а считает, что под предлогом решения жилищного вопроса людей просто нужно перекачивать бюджетные деньги в олигархические банки, в этой картине мира, да, это предложение вполне разумно Михаил Делягин депутат Госдумы

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко предлагал выдавать жилье детям участников СВО для повышения «патриотического настроя».