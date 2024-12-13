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16:28, 13 декабря 2024Ценности

В сети удивились необычному способу продлить срок службы колготок

Мария Винар

Кадр: @rachelinarealway / TikTok

Пользовательница сети с никнеймом @rachelinarealway показала необычный способ продлить срок службы колготок и удивила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

В начале видео девушка продемонстрировала наряд, который планирует надеть на помолвку своей подруги. Так, она предстала перед камерой в черном мини-платье, укороченной шубе и капроновых колготках. После этого юзерша раскрыла способ, который помогает избежать дырок и зацепок на последних изделиях. Так, она рассказала, что перед тем, как начать одеваться, она положила колготки в морозильную камеру и оставила их на час. По ее словам, такой метод помогает продлить срок службы изделий на пять-шесть носок.

Подписчики поблагодарили юзершу за совет в комментариях под постом. «Я сделала так, как вы порекомендовали. Это действительно работает!», «Спасибо! Мне очень нравится этот совет», «Можно еще попробовать надеть носки на руки, когда будете натягивать на ноги колготки», «Мне нравятся колготки с подкладкой из флиса. Они более прочные и хорошо согревают», — писали они.

Ранее сообщалось, что популярная блогерша Холли Моррис раскрыла способ предотвратить сползание колготок.

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