Новый премьер Франции сделал первое заявление на фоне политического кризиса в стране

Новый премьер Франции Байру: кабмину предстоит проделать огромную работу

Кабмину предстоит проделать огромную работу на фоне масштабного политического кризиса в стране. Такое первое заявление на посту премьер-министра Франции сделал назначенный президентом страны Эммануэлем Макроном центрист Франсуа Байру, сообщает Reuters.

«Все знают, что дорога будет долгой», — сказал Байру журналистам. Он отметил, что прекрасно осознает всю сложность задачи по управлению правительством в стране, где нет явного парламентского партийного большинства.

О назначении нового премьера стало известно днем 13 декабря.

Сам Байру трижды участвовал в президентских выборах — в 2002, 2007 и 2012 годах. Также в 1990-е годы, в президентство Франсуа Миттерана, а затем Жака Ширака, он занимал пост министра образования.