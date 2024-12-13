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19:03, 13 декабря 2024Экономика

Один из крупнейших городов Австралии погрузился во тьму из-за поссумов

Город Банбери в Австралии остался без света из-за замкнувшего провод поссума
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Br3ndy / Shutterstock / Fotodom  

Город Банбери на западе Австралии остался без света из-за поведения поссумов. Зверек замкнул линию электропередачи, и один из крупнейших населенных пунктов страны погрузился во тьму, сообщает газета South Western Times.

Инцидент произошел вечером 10 декабря. По словам представителя энергетической компании Western Power, животное коснулось не того участка линии электропередачи. В результате без света остались 12 тысяч домов и коммерческих объектов в Банбери. Спустя несколько часов электроснабжение в городе восстановили, сообщает издание.

«Причиной отключения стало вмешательство животных», — пояснил специалист. Дело в том, что западные кольцехвостые поссумы используют линии электропередачи для перемещения из одного места обитания в другое. Периодически они задевают провода, которые находятся под напряжением — из-за этого случается отключение электроэнергии.

Ранее бобры оставили без света четыре села в Ленинградской области. Животные сточили несколько деревьев в Тихвинском районе. При падении деревья повредили линию электропередачи.

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