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19:10, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

Популярная YouTube-блогерша раскрыла многомиллионные траты на видео

Блогерша Яяна рассказала, что потратила все деньги на съемки проекта для YouTube
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Андрюша Прокофьев / Youtube

Популярная YouTube-блогерша Яна Зенина, известная как Яяна, раскрыла многомиллионные траты на видео. Подробностями она поделилось в «Подкасте 24», запись доступна на YouTube.

Блогерша отметила, что потратила на съемки своего шоу «Бункер» около шести-семи миллионов рублей. «Я все деньги — все, что у меня было накоплено, все отдала на этот проект», — призналась Зенина.

Зенина также рассказала, что ее возлюбленный, YouTube-блогер Егор Богданович, известный как Егор Шкред, потратил на съемки проекта «Пол — это лава» 10 миллионов рублей. «Очень крутой проект, он думает над вторым сезоном, но там бюджеты очень большие», — добавила Яяна.

Ранее блогер Дмитрий Масленников также раскрыл многомиллионные траты на съемки. Он назвал самым дорогостоящим роликом, опубликованным на его YouTube-канале, выпуск под названием «Игра в кальмара в реальной жизни», который обошелся ему в 5,5 миллиона рублей.

Яяна — популярная блогерша, прославилась благодаря развлекательным видео на YouTube, снятых по мотивам настольных игр. На ее канал подписано более 2,6 миллиона пользователей.

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