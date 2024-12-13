После избиения школьницы в Подмосковье начали проверку на предмет халатности

В Котельниках проводят проверку на предмет халатности после избиения школьницы

В Подмосковье сотрудники силовых структур проводят проверку на предмет халатности после избиения школьницы в туалете до потери сознания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, проверка проходит в отношении неустановленных сотрудников школы. Директора учебного заведения, а также трех педагогов уже опросили по факту произошедшего.

В начале декабря семеро школьниц из подмосковных Котельников избили сверстницу в туалете до потери сознания. Их действия попали на видео.

Со слов матери потерпевшей, все злоумышленницы состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.