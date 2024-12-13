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12:59, 13 декабря 2024Силовые структуры

После избиения школьницы в Подмосковье начали проверку на предмет халатности

В Котельниках проводят проверку на предмет халатности после избиения школьницы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

В Подмосковье сотрудники силовых структур проводят проверку на предмет халатности после избиения школьницы в туалете до потери сознания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, проверка проходит в отношении неустановленных сотрудников школы. Директора учебного заведения, а также трех педагогов уже опросили по факту произошедшего.

В начале декабря семеро школьниц из подмосковных Котельников избили сверстницу в туалете до потери сознания. Их действия попали на видео.

Со слов матери потерпевшей, все злоумышленницы состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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