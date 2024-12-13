Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 13 декабря 2024Россия

Появились новые данные о смертельном ДТП с главой департамента Минобрнауки

Сбивший чиновника Минобрнауки Чурилова водитель приехал из Рязанской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Олег Чурилов

Олег Чурилов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За рулем грузовика Mercedes-Benz, который насмерть сбил директора Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олега Чурилова, находился 32-летний водитель. Подробности об аварии приводит Telegram-канал Shot.

Водитель грузовика, сбившего чиновника, родом из Рязанской области. В Москве мужчина работает водителем в транспортной компании. За 2024 год грузовой Mercedes-Benz получил 19 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В отношении компании, где работал водитель грузовика, также составляли протокол по статье «Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего технический осмотр».

Грузовик выезжал с территории спорткомплекса, когда чиновник стоял на проезжей части. Водитель не заметил Чурилова в темноте. После ДТП его госпитализировали в Боткинскую больницу с ушибом легких, множественными переломами и сочетанной травмой.

О случившемся с Чуриловым стало известно 12 декабря. Минобрнауки России выразило глубокие соболезнования родным и близким Чурилова. Авария произошла у дома 36 по Ленинградскому проспекту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности массированного удара по Украине

      Моника Беллуччи отказалась от штанов в фотосессии для журнала

      Половина Украины осталась без света

      Джуд Лоу получил звезду на Аллее славы в Голливуде

      На Западе назвали новую возможную проблему Зеленского

      В Раде сообщили о смене командующего ВСУ обороной Покровска и Курахово

      ФСБ задержала киллеров за подготовку покушения на топ-менеджера российского КБ

      Канадская Альберта создаст отряд для патрулирования границы с США после победы Трампа

      Россиянам раскрыли лучшие туристические маршруты на ретропоездах

      Москвичи попросили у Деда Мороза закрыть ипотеку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше