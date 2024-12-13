Появились новые данные о смертельном ДТП с главой департамента Минобрнауки

Сбивший чиновника Минобрнауки Чурилова водитель приехал из Рязанской области

За рулем грузовика Mercedes-Benz, который насмерть сбил директора Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олега Чурилова, находился 32-летний водитель. Подробности об аварии приводит Telegram-канал Shot.

Водитель грузовика, сбившего чиновника, родом из Рязанской области. В Москве мужчина работает водителем в транспортной компании. За 2024 год грузовой Mercedes-Benz получил 19 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В отношении компании, где работал водитель грузовика, также составляли протокол по статье «Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего технический осмотр».

Грузовик выезжал с территории спорткомплекса, когда чиновник стоял на проезжей части. Водитель не заметил Чурилова в темноте. После ДТП его госпитализировали в Боткинскую больницу с ушибом легких, множественными переломами и сочетанной травмой.

О случившемся с Чуриловым стало известно 12 декабря. Минобрнауки России выразило глубокие соболезнования родным и близким Чурилова. Авария произошла у дома 36 по Ленинградскому проспекту.