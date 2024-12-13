Появились подробности гибели главы департамента Минобрнауки

«МК»: глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов погиб в результате ДТП

Директор Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Валерьевич Чурилов погиб 12 декабря в Москве. Подробности случившегося раскрыла газета «Московский Комсомолец» («МК»).

Согласно имеющейся информации, чиновника сбил автомобиль около дома 36 по Ленинградскому проспекту. «Его доставили в больницу, но спасти не смогли», — уточняет «МК».

О смерти Чурилова сообщило Минобрнауки России. Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее стало известно, что машина министра культуры Мордовии Светланы Баулиной разбилась на трассе. Авто попало в ДТП на трассе М-5 в районе села Атюрьево. В транспортном средстве находились сама глава минкульта Мордовии и ее водитель, спасти последнего не удалось.