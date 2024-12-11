Машина с министром российского региона разбилась на трассе

Глава Мордовии Здунов: автомобиль министра культуры региона Баулиной попал в ДТП

Машина министра культуры Мордовии Светланы Баулиной разбилась на трассе. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в Telegram.

По сообщению Здунова, авто с министром попало в ДТП на трассе М-5 в районе села Атюрьево. В транспортном средстве находились сама глава минкульта Мордовии и ее водитель, спасти последнего не удалось.

«После оказания первичной медпомощи Светлана Никитовна [Баулина] доставлена в Саранск. Врачи делают все необходимое, состояние контролируют», — написал в блоге чиновник. Здунов добавил, что власти разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.

Ранее, в конце сентября, сообщалось, что заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина попала в ДТП и не выжила.