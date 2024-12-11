Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 11 декабря 2024Россия

Машина с министром российского региона разбилась на трассе

Глава Мордовии Здунов: автомобиль министра культуры региона Баулиной попал в ДТП
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Светлана Баулина

Светлана Баулина. Кадр: NTM 13ru / YouTube

Машина министра культуры Мордовии Светланы Баулиной разбилась на трассе. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в Telegram.

По сообщению Здунова, авто с министром попало в ДТП на трассе М-5 в районе села Атюрьево. В транспортном средстве находились сама глава минкульта Мордовии и ее водитель, спасти последнего не удалось.

«После оказания первичной медпомощи Светлана Никитовна [Баулина] доставлена в Саранск. Врачи делают все необходимое, состояние контролируют», — написал в блоге чиновник. Здунов добавил, что власти разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.

Ранее, в конце сентября, сообщалось, что заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина попала в ДТП и не выжила.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

      Российские таможенники ликвидировали подпольную лабораторию по производству анаболиков

      США порекомендовали «Хайат Тахрир аш-Шам» не забирать себе всю власть в Сирии

      Известная телеведущая рассказала о борьбе с раком

      Хоркина оценила возвращение россиян на международные турниры

      Пулеметчика ВСУ осудят по делу о теракте Курской области

      Россиянам захотели запретить фейерверки во дворах

      Назван простой способ улучшить память

      Россияне разобрали ящики пива с места ДТП после опрокидывания фуры на трассе

      В России завели дело из-за выселения семьи бойца СВО. До этого Путин обещал разобраться с ситуацией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше