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11:17, 21 сентября 2024Россия

Замминистра туризма в российском регионе погибла в ДТП

Замминистра туризма в Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП

Фото: Telegram-канал МЧС Нижегородской области

Заместитель министра туризма и народных промыслов в Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

Машина, в которой находилась региональная чиновница, врезалась в легковушку. В день происшествия россиянка возвращалась из командировки в Марий Эл. Как разузнала Baza, авария произошла накануне вечером в Семеновском районе неподалеку от деревни Люнда-Шиповой. ДТП унесло жизни еще двух человек — водителя и пассажира второго автомобиля.

Кроме того, пострадали водитель автобазы нижегородского кремля и сотрудник регионального агентства гостеприимства.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске депутат Ярославской областной думы Марина Степанова на китайском «Танке» не уступила дорогу автобусу и столкнулась с ним. В результате случившегося пострадали десять человек.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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