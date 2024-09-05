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21:02, 5 сентября 2024Россия

Российский депутат на китайском «Танке» не уступила дорогу автобусу и столкнулась с ним. Пострадали десять человек

В Рыбинске число пострадавших в ДТП с авто депутата Степановой выросло

Кадр: Telegram-канал «76.ru - Ярославль онлайн»

В Рыбинске число пострадавших в ДТП с машиной депутата Ярославской областной думы Марины Степановой увеличилось.

Согласно информации регионального Минздрава, после аварии в больницу привезли 10 человек, среди которых оказалась и депутат. Семеро из них, включая водителей обоих транспортных средств, были госпитализированы.

Прежде сообщалось, что медики оценили состояние пациентов как среднетяжелое.

Авария произошла утром в четверг, 5 сентября, на углу улиц Карякинская и Луначарского. Предварительно известно, что 49-летняя Степанова за рулем джипа китайского производства «Танк-500» (TANK) при выезде не уступила дорогу рейсовому автобусу ПАЗ, в результате чего произошло столкновение.

Фото: «Авто Новости Рыбинск» во «ВКонтакте»

В ГИБДД подтвердили, что виновницей аварии стала депутат

В ГИБДД заявили, что, по предварительным данным, виновником ДТП был водитель джипа. Степанова не пропустила автобус, который двигался по главной дороге. Позже в сети появилось видео момента аварии. На уличных камерах зафиксировали точное время столкновения — 07:31.

На записи можно увидеть, как Степанова на высокой скорости подъезжает к перекрестку. Визуально скорость иномарки значительно превышает скорость автобуса. При этом водитель джипа начинает тормозить слишком поздно, когда до столкновения остаются считаные секунды. В Telegram-канале Shot отметили, что автомобиль виновницы ДТП двигался со скоростью около 70 километров в час.

За Степановой числятся более 20 штрафов за превышение скорости

Согласно данным Telegram-канала Mash, за зампредом комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи числятся около 23 штрафов за превышение скорости. Их общая сумма составляет более 20 тысяч рублей.

В «Единой России» прокомментировали случившееся. Секретарь регионального отделения Евгений Чуркин подтвердил информацию, отметив, что Степанова готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП по ее вине.

Мы разговаривали с Мариной Владимировной. Она будет оказывать всестороннюю поддержку и помощь пострадавшим в результате ДТП

Евгений Чуркинсекретарь регионального отделения «Единой России»

Рыбинская межрайонная прокуратура и Следственный комитет (СК) России начали проверку по факту случившегося. В СК подчеркнули, что на место аварии прибыли криминалисты следственного управления, которые установят детали происшествия. На месте проводят все необходимые проверочные мероприятия.

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      Наталья Анисеева
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