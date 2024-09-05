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19:31, 5 сентября 2024Россия

Столкновение российского депутата за рулем иномарки с автобусом попало на видео

Опубликовано видео столкновения ярославского депутата Степановой с автобусом

Столкновение депутата Ярославской областной думы Марины Степановой за рулем Tank с рейсовым автобусом попало на видео. Ролик с моментом ДТП опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как иномарка таранит в бок выезжающий из поворота ПАЗ. Как пишет издание, Степанова ехала со скоростью около 70 километров в час и нарушила правила дорожного движения, не уступив автобусу дорогу.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате ДТП выросло до 10. Семь из них, в том числе водителей обоих транспортных средств, госпитализировали.

Авария с участием председателя комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи произошла 5 сентября в Рыбинске. По неподтвержденной информации, за женщиной числится порядка 23 штрафов на 20 тысяч рублей за превышение скорости.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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