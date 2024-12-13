Предложена гипотеза о прохождении гигантского объекта через Солнечную систему

arXiv: через Солнечную систему мог пройти гигантский объект массивнее Юпитера

Группа ученых из Университета Торонто предложила новую теорию, объясняющую эволюцию орбит планет в Солнечной системе. Исследователи предположили, что изменения орбитальных характеристик могли быть вызваны прохождением гигантского межзвездного объекта через Солнечную систему. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

По новой теории, объект с массой от двух до 50 масс Юпитера мог повлиять на орбитальную динамику планет. Такой объект, проходящий через Солнечную систему с гиперболической траекторией, мог бы изменить эксцентриситет и наклоны орбит. Ученые подчеркивают, что текущие модели миграции планет не объясняют всех наблюдаемых параметров, поэтому необходимы альтернативные гипотезы.

Для проверки своего предположения исследователи провели математическое моделирование, учитывающее свойства гипотетического объекта. Они сосредоточились на сценариях, в которых перигелий объекта находился на расстоянии менее 20 астрономических единиц от Солнца, а его гиперболическая избыточная скорость составляла менее 6 километров в секунду. Эти параметры соответствуют вероятности значительного влияния на орбитальные характеристики газовых гигантов.

Результаты моделирования показали, что вероятность того, что такой объект мог бы вызвать наблюдаемые орбитальные изменения, составляет около 1 из 100. Эти шансы значительно выше, чем в рамках других существующих теорий, что делает предложенный сценарий наиболее вероятным. Кроме того, исследование демонстрирует, как межзвездные объекты могут быть важным фактором формирования планетных систем.

Примером межзвездного гостя, оказавшего влияние на астрономические наблюдения, может служить комета Оумуамуа, обнаруженная в 2017 году. Хотя она не повлияла на орбиты планет, ее присутствие свидетельствует о существовании подобных объектов, способных воздействовать на динамику Солнечной системы.

