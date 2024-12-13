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20:37, 13 декабря 2024Бывший СССР

Президент Грузии назвала пародией предстоящие выборы ее приемника

Президент Грузии Зурабишвили: предстоящие президентские выборы — это пародия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Предстоящие президентские выборы в Грузии — это провокация правящей партии «Грузинская мечта», а не демократическая законная процедура. Пародией назвала выборы своего приемника президент республики Саломе Зурабишвили, пишет РИА Новости.

«Даже не знаю, как назвать это, провокацией или пародией. Наверное, все же это пародия, весь этот нелегитимный процесс», — заявил политик.

Она также выразила уверенность, что новые выборы станут оскорблением грузинского народа, поскольку будут проведены в якобы нелегитимном парламенте.

Ранее Зурабшвили заявила, что не покинет президентский дворец по окончанию своих полномочий. По ее словам, президент Грузии остался единственным легитимным институтом в стране.

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