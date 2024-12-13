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19:22, 13 декабря 2024Бывший СССР

Президент Грузии отказалась покидать пост после окончания полномочий

Зурабишвили отказалась покидать президентский дворец после истечения полномочий
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Саломе Зурабишвили отказалась покидать президентский дворец после истечения срока своих полномочий. Об этом она заявила в интервью Radio France Internationale (RFI).

«Моя позиция такова: я там, я там остаюсь. С точки зрения легитимности, а это легитимность, которая также признается населением», — сказала она, отвечая на вопрос о готовности остаться в стенах президентского дворца.

Президент добавила, что участвовавшие в парламентских выборах партии не признают их легитимность и легитимность грядущих выборов президента. При этом, она подчеркнула, что президент Грузии остался единственным легитимным институтом в стране.

Ранее РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщили, что президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует сорвать выборы главы государства. По словам собеседника агентства, она «по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря».

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