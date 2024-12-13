Президент Грузии отказалась покидать пост после окончания полномочий

Зурабишвили отказалась покидать президентский дворец после истечения полномочий

Саломе Зурабишвили отказалась покидать президентский дворец после истечения срока своих полномочий. Об этом она заявила в интервью Radio France Internationale (RFI).

«Моя позиция такова: я там, я там остаюсь. С точки зрения легитимности, а это легитимность, которая также признается населением», — сказала она, отвечая на вопрос о готовности остаться в стенах президентского дворца.

Президент добавила, что участвовавшие в парламентских выборах партии не признают их легитимность и легитимность грядущих выборов президента. При этом, она подчеркнула, что президент Грузии остался единственным легитимным институтом в стране.

Ранее РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщили, что президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует сорвать выборы главы государства. По словам собеседника агентства, она «по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря».