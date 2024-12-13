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08:28, 13 декабря 2024Мир

Пример с Асадом убедил Запад в принципе «Россия своих не бросает»

WSJ: прибытие Асада в Москву убедило Запад, что Россия своих не бросает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SANA / Handout / Reuters

Прибытие бывшего президента Сирии Башара Асада в Москву убедило Запад, что Россия не бросает своих союзников. Об этом заявил профессор международной политики в Школе права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса Дэниел Дрезнер, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, падение режима одного из ближайших союзников России Асада наносит удар по репутации Кремля в Африке. Уточняется, что африканские лидеры видели в Москве гарант сохранения своей власти от внутренних и внешних врагов.

По словам профессора, захват власти сирийской оппозицией стал важной предостерегающей историей для африканских лидеров, полагающихся на российскую поддержку. «Хотя тот факт, что Асад все-таки высадился в Москве, доказывает, что Россия не бросает своих», — сказал Дрезнер.

Ранее стало известно, что Асад смог сбежать из Сирии при непосредственной помощи российских разведчиков. Они организовали его безопасное перемещение до авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.

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