Bloomberg: российская разведка помогла Башару Асаду сбежать из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад смог сбежать из страны при непосредственной помощи российских разведчиков. Они организовали его безопасное перемещение до авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.

Источники агентства Bloomberg подтвердили, что самолет Асада следовал из Дамаска в Хмеймим с отключенными транспондерами, дабы избежать его отслеживания и поражения с помощью средств противовоздушной обороны, что могли быть у боевиков.

Отмечается, что перед отъездом российская сторона убедила Асада в проигрыше вооруженным повстанцам. Экс-президенту предложили безопасно покинуть страну, если он сделает это немедленно.

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Асад находится в России

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Асад находится в России. По его словам, Москва поступила так, как положено в подобных ситуациях.

«В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях», — подчеркнул Рябков.

Отвечая на вопрос журналистов про возможность выдачи Асада по возможному иску Международного уголовного суда (МУС), Рябков подчеркнул, что Россия не является членом Римского статута. Дипломат добавил, что Москва будет продолжать поддерживать бывшего сирийского лидера.

В Кремле отставку Асада назвали личным решением политика

Решение об отставке с поста президента является личным решением Асада, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Остальное — без комментариев», — лаконично прокомментировал он вопрос о возможном влиянии Москвы на отставку экс-президента.

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Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после начала наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на 8 декабря представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск. После захвата сирийской столицы Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

9 декабря Песков сообщил, что Асаду и его семье предоставили политическое убежище.