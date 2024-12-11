Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 11 декабря 2024Мир

На Западе раскрыли маршрут побега Башара Асада из Сирии. Стали известны детали секретной операции российской разведки

Bloomberg: российская разведка помогла Башару Асаду сбежать из Сирии
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abdulla Al Neyadi / Reuters

Экс-президент Сирии Башар Асад смог сбежать из страны при непосредственной помощи российских разведчиков. Они организовали его безопасное перемещение до авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.

Источники агентства Bloomberg подтвердили, что самолет Асада следовал из Дамаска в Хмеймим с отключенными транспондерами, дабы избежать его отслеживания и поражения с помощью средств противовоздушной обороны, что могли быть у боевиков.

Отмечается, что перед отъездом российская сторона убедила Асада в проигрыше вооруженным повстанцам. Экс-президенту предложили безопасно покинуть страну, если он сделает это немедленно.

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Асад находится в России

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Асад находится в России. По его словам, Москва поступила так, как положено в подобных ситуациях.

«В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях», — подчеркнул Рябков.

Отвечая на вопрос журналистов про возможность выдачи Асада по возможному иску Международного уголовного суда (МУС), Рябков подчеркнул, что Россия не является членом Римского статута. Дипломат добавил, что Москва будет продолжать поддерживать бывшего сирийского лидера.

Материалы по теме:
«Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти
«Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти
9 декабря 2024
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
10 декабря 2024

В Кремле отставку Асада назвали личным решением политика

Решение об отставке с поста президента является личным решением Асада, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Остальное — без комментариев», — лаконично прокомментировал он вопрос о возможном влиянии Москвы на отставку экс-президента.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после начала наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на 8 декабря представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск. После захвата сирийской столицы Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

9 декабря Песков сообщил, что Асаду и его семье предоставили политическое убежище.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли маршрут побега Башара Асада из Сирии. Стали известны детали секретной операции российской разведки

      В Абхазии рассказали об ответе России на запрос финпомощи

      Медведев высказался о миграционной политике России

      В России врачей обвинили в переломах у младенца из-за запрещенного приема при родах

      Орбан поделился впечатлениями о разговоре с Путиным

      Огромного кабана заметили у автобусной остановки в российском городе

      Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину

      В Кремле высказались о передаче Орбаном посланий Трампа Путину по Украине

      Россиянина приговорили к пяти с половиной годам за развратные действия в отношении детей

      Культовый рокер высказался о войне против русских

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше