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13:46, 11 декабря 2024Мир

Раскрыт маршрут побега Асада из Сирии

Bloomberg: Асад смог сбежать из Сирии через российскую авиабазу Хмеймим
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Экс-президент Сирии Башар Асад смог сбежать из страны при непосредственной помощи российских разведчиков, которые организовали его безопасное перемещение до российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Источники подтвердили, что самолет Асада следовал из Дамаска в Хмеймим с отключенными транспондерами, дабы избежать его отслеживания и поражения с помощью средств противовоздушной обороны, что могли быть у исламистов.

8 декабря сообщалось, что Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и вылетел из Дамаска. По данным сервиса Flightradar 24, через некоторое время после вылета самолет пропал с радаров.

Позднее стало известно, что вечером 8 декабря Асад прибыл в Москву.

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