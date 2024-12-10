Рябков прокомментировал возможность выдачи Асада по возможному иску МУС

Рябков: РФ не является членом Римского статута, чтобы по иску МУС выдавать Асада

Россия не является членом Римского статута, который учредил Международный уголовный суд (МУС). Об этом напомнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с NBC News.

Дипломат прокомментировал возможность выдачи Москвой экс-главы Сирии Башара Асада, которому предоставили убежище в России, по иску МУС, если такой будет.

8 декабря Асад сложил президентские полномочия. На данный момент он с семьей находится в Москве.

Российский МИД указал, что экс-глава Сирии «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».